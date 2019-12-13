Накануне главного праздника страны отметили заслуги 85 полицейских СКО

За 28 лет суверенитета Казахстан по праву может называться прогрессивной страной, которую знают и уважают мировые державы. За столь недолгое время в республике произошло немало перемен.

Касается это и правоохранительной системы. Накануне дня Независимости поздравил с предстоящим праздником и отметил заслуги стражей правопорядка заместитель главы региона Руслан Алишев.

Руслан Алишев, заместитель акима СКО

— Важной задачей является построение качественных и новых отношений между населением и органами правопорядка. Без доверия граждан невозможно сформировать конкурентоспособное государство. Каждый из вас, заступая на службу, вносит вклад в укрепление независимости. При этом нередко рискуя жизнью и здоровьем.

Доблесть, справедливость, честь — такими качествами должен обладать настоящий полицейский. Даурен Ибраев работает в правоохранительных органах 16 лет. За годы службы раскрыл немало преступлений. Сегодня ему присвоили звание подполковника.

Даурен Ибраев, заместитель начальника отдела полиции Тайыншынского района

— Хотел бы выразить благодарность руководству ДП, за то, что оценили деятельность отдела Тайыншинского. В частности, спасибо составу нашего отдела. Я благодарен им за это звание. Оценили наше раскрытие преступлений, профилактические мероприятия.

А Гульшат Орманова только вступает в ряды блюстителей правопорядка. Она принесла клятву на верность народе и обещала служить во благо государства. А еще осуществила свою давнюю мечту: надеть форму с погонами.

Гульшат Орманова, ведущий специалист УФО ДП СКО

— Этот праздник стал вдвойне торжественным. Мы осознали важность и значимость события. Я долго шла к этой цели и теперь служу в полиции. Горжусь этим!

Накануне главного праздника страны отметили заслуги 85 полицейских и ветеранов ведомства. Отличившихся за вклад в общее дело наградили грамотами. Кроме того, 7 стражей порядка представили к новым званиям.

Абай Альжанов