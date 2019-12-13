Аким СКО К.Аксакалов поздравил североказахстанцев с Днем Независимости

16-го декабря 1991 года Казахстан открыл новую страницу в своей истории. Государство обрело статус независимости: начался путь современной, молодой, суверенной Республики.

Накануне главного праздника страны североказахстанцы вспоминают о достижениях, о тяжелой дороге, которую предстояло пройти, и к чему в итоге пришли, спустя 28 лет.

Кумар Аксакалов, аким СКО

— Благодаря мудрой политике Первого Президента, Казахстану удалось сохранить мир и стабильность. Анализируя 30 лет экономического развития Казахстана, видно, какая масштабная работа была проделана. И теперь важно не просто сохранить достигнутое, но и продолжить динамичное развитие.

Сейчас Казахстан — динамично развивающееся государство, которое входит в топ-50 развитых мировых стран. Цель — быть в 30-ке лидеров. Задача не из легких, однако, поддержка народа и его вклад показывают, что достичь можно любых высот. В преддверии Дня рождения нашей страны традиционно подводят итоги.

Кумар Аксакалов, аким СКО

— 28-й год Независимости для Северного Казахстана стал насыщенным. Первые плоды начал давать План развития региона на 2018-2021 годы, который был разработан по прямому поручению Елбасы. Только в текущем году на решение системных вопросов направлено 92,6 млрд. т.г. И это не только государственные средства. 47 млрд. от этого объема составляют частные инвестиции. По итогам 11 месяцев по всем направлениям обеспечен рост экономики.

За 9 месяцев зарплата в регионе увеличилась на 16%. С начала года создали более 12 тысяч постоянных рабочих мест и трудоустроили 28 тысяч человек. Благодаря госпрограммам, объемы субсидирования малого и среднего бизнеса увеличились в 3 раза и составили 7 миллиардов 700 миллионов тенге.

СК много лет носит статус главной житницы страны. В 2019 аграрии собрали богатый урожай — более 5 миллионов тонн зерна. Тех, кто работал не покладая рук для достижения этих высоких показателей, наградили нагрудными знаками.

Серик Малаев — руководитель ТОО «Ақселеу» из района имени Габита Мусрепова. Работает на земле больше 30 лет. В преддверии дня независимости он единственный в регионе был удостоен ордена «Парасат». Это его вторая государственная награда. У Серика Маева уже был орден «Құрмет».

Серик Малаев, руководитель ТОО «Ақселеу», район им. Г.Мусрепова

— Хотел бы выразить благодарность за оценку моего труда, труда нашего коллектива. На сегодняшний день мы сеем на площади 15 тысяч гектаров: зерновые, масличные и бобовые. И еще есть животноводческая база на 400 голов.

Глава региона вручил орден «Құрмет» и главному врач областного Кардиологического центра Азамату Магзумову. Спасает человеческие жизни 40 лет. Его имя в области многие знают.

Современное оборудование, новые технологии, профессиональные рабочие кадры. Благодаря этому, в СК могут и умеют проводить сложнейшие операции на сердце. За год их сделали больше тысячи.

Азамат Магзумов, главный врач областного кардиологического центра:

— За последние 10 лет мы многого достигли. Снизили смертность от болезней системы кровообращения в 3 раза и в 2,5- от острого инфаркта миокарда. Кардиохирургический центр- здесь мы обучали наших специалистов за рубежом. Подготовили, обеспечили современным оборудованием.

А помогает появиться на свет маленьким североказахстанцам — акушер-гинеколог Косман Дауренбеков. В медицине он уже четверть века. За это время принял роды у 10 тысяч женщин. За непростую работу и старания специалиста наградили медалью «Шапағат». Говорит, с детства мечтал стать доктором и помогать людям.

Косман Дауренбеков, акушер-гинеколог областного перинатального центра:

— Если на то пошло — в детстве я видел рождение ребенка. Видел рождение своей двоюродной сестры. Раньше же много на дому рожали. Сначала в ступоре был. Я же не думал, что в жизни буду акушером -гинекологом. Это особая профессия. Мне она мне очень нравится. Столько лет проработал и видишь результаты своего труда. Приносишь людям радость.

Не оставили без внимания и тех, кто дарит зрителям положительные эмоции, радость и наслаждение. Звания заслуженного деятеля Казахстана удостоился Спартак Рамазанов. Под его руководством областной русский драматический театр имени Николая Погодина стал широко известен в стране и за ее пределами. Всю свою жизнь он посвятил культуре и искусству.

Спартак Рамазанов, директор областного русского драматического театра им. Н.Погодина

— В этой сфере я работаю 32 года. Застал как раз первые годы независимого Казахстана. Тяжелые времена были. В том числе и для нас — деятелей культуры. Зарплат, бывало, и не видели. Благо сейчас, спустя столько времени, наша страна действительно вышла на новый уровень и стала процветать. Я горд носить звание заслуженного деятеля Казахстана.

В преддверии Дня Независимости ордена, медали и грамоты получили более 30 североказахстанцев.

Абай Альжанов