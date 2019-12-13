Быть Дедом Морозом просто

Для воспитанников детских домов приготовили подарки. Каждый написал письмо Деду Морозу и теперь ждет волшебства. Девочки мечтаю о куклах, бусах, платьях как у принцесс, а мальчишки попросят хорошие кроссовки, коньки, баскетбольные мячи.

Наталья Апретова, заместитель директора агентства праздников «Счастливый день»

— Самые простые желания детей, которые для наших детей уже не являются желаниями, а являются обыденностью. И вот хочется, чтобы год 2020 стал сказкой не только для наших детей, которые находятся в наших семьях. Хочется, чтобы он стал для детей, которые находятся без поддержки родителей. Чтобы сказка стала для всех.

В пяти детских домах собрали 185 писем. 106 из них уже почти исполнили. Ребятам купили подарки и упаковали их. А вот мечты еще 79 детей Дед Мороз пока не узнал.

Стать для них добрым волшебником может каждый. Для этого нужно обратиться в областной филиал партии «Нур Отан». Организаторы надеются, что североказахстанские предприниматели не останутся в стороне.

Наталья Апретова, заместитель директора агентства праздников «Счастливый день»

— Нам, конечно, нужна поддержка. Поддержка наших жителей. Поддержка предпринимателей нашего города, которые хотели бы отдать частичку своей души, частичку своего тепла ребенку, которому этого некому просто дать.

Подарки начнут развозить с 25 декабря. В каждом детском доме в эти дни для их воспитанников проведут яркие утренники.

Анастасия Остертак