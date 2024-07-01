В Заречном посёлке работает мехбригада Тимирязевского района

Василий Лазарев почти полвека прожил в доме по улице Первой Заречной, 146. За все эти годы вложено столько заботы, тепла и любви. Большая вода полностью затопило жилье. Глава семьи с большим волнением ждал оценку технической экспертизы. Жильё оценили в 5 млн 600 тенге. На данный момент работает мехбригада Тимирязевского района.

ВАСИЛИЙ ЛАЗАРЕВ, житель Заречного посёлка:

— Относятся к работе добросовестно, ремонт ведут качественно. Я очень рад. Конечно, оказываю им всяческую помощь, какую могу. Но сейчас ребята, несмотря на выходной день, работают, чтобы я быстрее переехал в свой дом.

Под контролем команды из Тимирязевского района 61 дом, 23 из них по заключению технической экспертизы признаны аварийными. 11 собственников самостоятельно делают ремонт. На 8 объектах работают мехбригады. Вывезено 4 тыс тонн мусора.

ЕРЛАН ЖАРОВ, аким Тимирязевского района:

— Создано 7 бригад — 35 человек. Они все поделены по участкам, домам, количеству, объему работ. И создана одна бригада, которая занимается вывозом аварийных зданий. Она работает практических без выходных, круглые сутки. Порядка 10 домов мы уже снесли.

Специалисты напоминают, на все дома выдается гарантия на два года.

Камилла Карим