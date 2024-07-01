В этом году в Петропавловске благоустроят 60 дворов

Путепровод по улице Универсальной объединит часть Рабочего поселка с центром города и позволит разгрузить транспортный поток. Строить его начали прошлой осенью. На сегодня здесь проводят работы по подъему мостового сооружения и переносу сетей водоснабжения. Привлечено 15 человек и 6 единиц техники.

РУСТЕМ ТУРЖАНОВ, ДИРЕКТОР ТОО «БУКА»:

— Будет с июля месяца новый график. С июля месяца будут около ста человек и около 50-60 единиц. Это будет верх, омоноличивание, строение будет, балки будут кидаться. Совсем другая работа, и сам путепровод уже имеет очертания.

Стоимость проекта — 5,3 млрд тенге. Путепровод длиной порядка одного километра планируют сдать в эксплуатацию осенью 2025 года. На данный момент его готовность подрядчик оценивает в 20%. В ходе ознакомления с ситуацией главе региона доложили о проделанной и предстоящей работе.

— Кроме асфальта на следующий год — конструктив, дорожная одежда, подпорная стена, развилка с двух сторон. Кроме асфальта, освещения, кабеля будут протянуты, так, да?

— Все будет, да. И еще, самое главное, устройство монолитно-накладной плиты 34% мы тоже оставляем на будущий год. Мы в ноябре месяце окно берем, устанавливаем балки, но в ноябре нет смысл заливать бетон, мы его сразу на 2025 год оставляем.

Также в Петропавловске благоустраивают дворы. Во дворе дома по улице Хименко, 3 частично заменят асфальт, настроят освещение и камеры видеонаблюдения, установят беседки, а для досуга детей появятся футбольная, баскетбольная, волейбольная и игровая площадки. Их изготовлением занимается генеральный подрядчик, который представлен на рынке больше 15 лет. Акиму области рассказали о текущей обстановке и отметили, что после завершения благоустройства дворов горожанам немаловажно поддерживать и их состояние.

ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОО «ONE SERVICE»:

— Мы вам поставили, но вы сохраняйте, это же ваши детки здесь занимаются. Да, выделяются деньги на ремонт, но это тоже не выход. Либо, знаете, как-то закрывать дворы, чтобы не ходили посторонние люди, а население этого дома занималось. Может тогда ответственность появится. Или, допустим, приходят жители в ЖКХ и просят, дайте нам вот это. Ребят, давайте вы будете отвечать за это, мы вам дадим еще. Мы делаем и потом смотрим, как к этому относятся, за это больно.

Благоустройство территории обходится в 60 миллионов тенге. На данном этапе привлекли 4 единицы техники и 12 человек. В целом, в этом году подрядчик охватит порядка 60 дворов в 20 кварталах города на общую сумму 1,5 млрд тенге.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Мы охватываем 60 дворов. Вот, как вы освоите 1,5 млрд, мы ежегодно будем эти 1,5 млрд выделять, чтобы за 5 лет 254 двора мы все-таки сделали. Задачу такую я поставил перед акимом города.

Речь идет о дворах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Их в Петропавловске порядка 250, это 42% от общего числа. Всего в городе насчитывается 593 двора.