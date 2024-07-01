В Тимирязевском районе отметили 70-летие Комсомольского сельского округа

АЛЕКСАНДРА РУДИНА, корреспондент:

— В 1954 году здесь был образован совхоз «Имени Хрущева», спустя 10 лет переименован в совхоз «Восход». Многие годы первоцелинники осваивали здесь земли, и сегодня сельские жители отмечают 70-летие своей малой родины.

Событие освоения целинных и залежных земель коснулось каждого уголка нашей страны. Так и среди степей Северного Казахстана образовался совхоз, носящий сегодня имя «Комсомольский». Накануне юбилей своей малой родины отметили местные жители, вспомнили былые времена, почтили историю, культуры и традиции.

ТОЛЕГЕН БАЙДАЛИН, аким Комсомольского сельского округа, Тимирязевский район:

— День села — это праздник для тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы и тех, кому предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Успех и достижения сегодня — это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность селу через всю жизнь. Сегодня мы впервые за столько лет проводим День села.

На освоение земель прибыло тогда порядка 500 человек из Москвы, Ленинграда, Ярославля и других городов. Было распахано около 1000 гектаров земли, наряду с этим люди начали осваивать животноводство. В хозяйстве производили зерно, мясо, молоко. На протяжении многих десятилетий совхоз являлся визитной карточкой Тимирязевского района. Поздравил сельчан с этим знаменательным днем аким района Ерлан Жаров.

ЕРЛАН ЖАРОВ, аким Тимирязевского района:

— Совхоз «Восход» был занесен на золотую Доску почета на выставке ВДНХ в городе Москве. Со словами благодарности в этот день обращаюсь к ветеранам, старожилам, которые внесли весомый вклад в развитие сельского округа. Уважаемые земляки, уважаемые жители Комсомольского сельского округа, желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, осуществления заветных планов. Пусть царит на нашей земле радость, мир, доброта и теплота людских сердец. С праздником вас, с юбилеем.

На данный момент в сельском округе работу ведут 6 ТОО, 3 фермерских и 12 крестьянских хозяйств. В 2017 году здесь открыли центр досуга для населения, в котором проводят все мероприятия. В 2020 году наладили систему водоснабжения, установили 26 колонок. В 2023 году произвели капитальный ремонт Комсомольской средней школы, также прошел ремонт уличного освещения. В текущем году установили новую детскую площадку. Сельчане всем этим изменениям очень рады. Сопровождался юбилей праздничным концертом и спортивными играми, а именно волейболом. Здесь очень развит данный вид спорта. Имеется хорошая база, преподает волейбол Андрей Кашин.

АНДРЕЙ КАШИН, учитель физической культуры Комсомольской средней школы, Тимирязевский район:

— Принимают участие 4 команды из Москворецкого, Степного, Докучаевского и Комсомольского сельских округов. Комсомольский сельский округ славится своими спортсменами. Это Федоров Максим, это Шулепов Владислав, Герт Ринат и еще масса молодых ребят, которые входят в команду сборной района. Также активно мы пропагандируем настольный теннис. Ребята наши достойно выступают на областных соревнованиях. В прошлом году команда Тимирязевского района заняла первое место и стала чемпионами области.

Посетил юбилей своей малой родины и Максим Федоров. Волейболом он занимается на протяжении 15 лет. Впервые попробовал себя в данном виде спорта будучи еще в 4 классе. На сегодня является вторым тренером женского волейбольного клуба «Куаныш». Приехал сюда, чтобы принять участие в соревнованиях, выступить за команду села.

МАКСИМ ФЕДОРОВ, выпускник Комсомольской средней школы, второй тренер по волейболу команды «Куаныш»:

— Здесь мне дали основу волейбола, то, что я прошел дальше, стал неоднократным чемпионом Казахстана, призером, многократным чемпионом области. В Комсомольском очень хорошая школа волейбола. Много чего можно получить. Сейчас мы сыграли одну игру , выиграли 2/1, еще у нас предстоят две игры, ну, мы рассчитываем, что мы сегодня победим. Мой тренер Андрей Викторович Кашин научил очень многому, технике и силе воли, то, что сдаваться никогда нельзя, вообще за это все ему большое спасибо. Останавливаться я не планирую, также буду продолжать играть за свое село, за район и показывать хорошие результаты.

Выпускники школы не забывают свое село и родное учебное заведение. С трепетом вспоминают свои школьные годы.

КАРИНА ЖАНТОКОВА, выпускница Комсомольской средней школы, Тимирязевский район:

— У меня здесь прошло все мое детство, вся моя юность, здесь я вместе взрослела со своими друзьями. Очень много людей приехали из России, приехали из крупных городов для того, чтобы поддержать свое родное село. Думаю, что праздник пройдет весело, громко и задорно.

С детьми организаторы провели игры и викторины, присутствовали аниматоры. Для гостей приготовили выставку истории села, на ней представлены фотографии со времен освоения земель. Юбилей завершился праздничным салютом.



Александра Рудина