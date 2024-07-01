Спикер Сената Маулен Ашимбаев назвал три самых важных принятых депутатами в этом году закона

«В рамках сессии было принято 102 закона, 33 из которых были инициированы самими депутатами. Думаю, такого раньше не было. Назову три важнейших, на мой взгляд, закона, которые действительно имели очень важное значение для нашего общества. Первый — направление части инвестиционного дохода Нацфонда на счета наших детей. Это очень важный закон, инициированный нашим Президентом», — сказал Маулен Ашимбаев на брифинге в Сенате.

Спикер напомнил, что депутаты подготовили соответствующие нормы и в соответствии с ним все казахстанские дети будут получать часть дохода Нацфонда.

«Второй закон, который по моему мнению имеет очень большое значение для нашего общества, это закон, направленный на борьбу с бытовым насилием. Были люди, которые оппонировали этому закону, но депутаты приняли этот закон, который существенно ужесточил ответственность за бытовое насилие. Теперь, это уголовное правонарушение», — отметил М. Ашимбаев.

«Третье — это Закон о государственных закупках. Сегодня 80% всех коррупционных правонарушений в нашей стране связаны с процессом госзакупок», — добавил Спикер Сената.