Сергей ТИМОФЕЕВ: «Дома в «Бірлік» хорошие – в этом сомнений нет»

С апреля этого года на северной окраине Петропавловска развернулась масштабная стройка. Всего за пару месяцев здесь вырос целый микрорайон, где селятся те, кто лишился своего жилья во время паводка. Место, получившее название «Бірлік» представители государственных структур и общественники называют центром притяжения, причем с очень большим потенциалом. Однако, у обывателей возникает вполне справедливый вопрос: учитывая, что микрорайон строится такими ударными темпами, не отразится ли это на качестве? Как отмечает депутат городского маслихата Сергей Тимофеев, компания которого тоже строит жилье в «Бірлік», дома проверку выдержат. По его мнению, 27 млн, а столько застройщики получали на одно здание, сумма вполне достаточная для качественного строительства. Тем более, что в Петропавловске наконец нашли способы удешевить стоимость, не потеряв в качестве. О застройке нового микрорайона и проблемах строительной отрасли в целом мы поговорили с Сергеем Тимофеевым в новом выпуске специального проекта МТРК «Мандат».