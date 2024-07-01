Полицейские проводят разъяснительные беседы в детских лагерях

Ночные гуляния подростков, купание в неустановленных местах, риск дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних — характерные проблемы лета. Ювенальные полицейские проводят встречи с детьми, отдыхающими в загородных лагерях, и напоминают им, что за нарушения законности с их стороны ответственность несут родители.

Жанат Мустафина, начальник отделения ювенальной полиции УП г. Петропавловска:

— В каникулярный период сотрудники УП посетили детские оздоровительные лагеря «Берёзка» и «Достык», где были проведены лекции на темы ведения себя в общественных местах, в водоёмах, в ночное время.

Отдельная тема — безопасность на дорогах. Подростки охотно пользуются электросамокатами, между тем не все в полной мере знают правила дорожного движения. Патрульные полицейские рассказывают, что управлять электросамокатами на проезжей части можно только с 18 лет и при наличии водительского удостоверения любой категории.

— Сегодня к нам приехали сотрудники полиции, рассказывали, что нельзя распивать разные напитки, гулять на улице после 23:00, говорили про знаки дорожного движения, как правильно переходить дорогу и рассказывали ещё много чего интересного.

Полицейские призывают родителей уделять как можно больше внимания своим несовершеннолетним детям, контролировать их досуг, быть в курсе всех занятий и увлечений, не допускать безнадзорности.



Камилла Карим