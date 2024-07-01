Несколько тысяч человек вышли на субботник в парке Первого Президента

В рамках акции «Таза Қазақстан» в старом парке прошел очередной общегородской субботник. На уборку территорий вышли неравнодушные жители, общественники, волонтеры. В целом, несколько тысяч человек.

АЛЕКСАНДР ЗЕЛЬ, исполнительный секретарь филиала «Болашақ» партии «AMANAT»:

— Собрано уже огромное количество мусора. Это касается именно береговых линий, тех территорий, которые пострадали от паводка прежде всего. Объявленная общенациональная акция «Таза Казахстан» очень необходима в первую очередь для наших граждан, для создания комфортных условий. Полностью поддерживаю эту инициативу. Хочу, чтобы как можно больше людей участвовало в этих мероприятиях.

Территорию разделили на 20 участков, их закрепили за ответственными лицами для эффективной уборки и большего охвата.

ЖУЛДЫЗ ТОКТАРГАЗЫ, общественный деятель:

— Отдых на природе — один из лучших видов отдыха, поэтому нужно сохранять всё в чистоте. Мы вышли на субботник все вместе, плечом к плечу. Несмотря на то, что сейчас выходные дни, нас собралось довольно много.

АСАНАЛИ ТАЛАСПАЙ, житель г. Петропавловска:

— Я вообще вышел просто прогуляться по парку. Увидел, что люди работают, и не смог пройти мимо, решил помочь. Я часто участвую в подобных акциях. Считаю, что они очень важны для процветания нашей страны.

Задействовали крупногабаритную технику — несколько КАМАЗов и погрузчиков. Всего с начала акции собрали более 200 тонн мусора.



Валерия Сиваш