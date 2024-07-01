Литературный конкурс «Тұған жерім — менің өлкем» прошёл в Петропавловске

В Петропавловске прошел областной конкурс «Тұған жерім — менің өлкем». Организовали его сотрудники центральной городской бибилотеки им. И. Шухова вместе с коллективом ТОО «Мир аттракционов».

АЛТЫНАЙ СЫЗДЫКОВА, сотрудник центральной городской библиотеки им. И. Шухова:

— Я думаю, что они справились с поставленной задачей, трудно было оценить ребятишек. Умение показать себя на сцене, кто-то смог даже повторить свои стихи. Тема была обозначена про Родину, про свою землю. Я думаю, что они с таким восторгом, умилением могли показать свои возможности на сцене.

В конкурсе приняли участие 33 ребёнка. Юным талантам — от 6 до 15 лет. Заявлено три номинации: выразительное чтение, чтение наизусть и собственное сочинение. Арсений Князев окончил 4 класс. Для участия в конкурсе выбрал стихотворение о Великой Отечественной войне.

АРСЕНИЙ КНЯЗЕВ:

— Я выбрал такое стихотворение, чтобы люди поняли и не начинали войну. Чтобы поняли, что будет, если начинается война. Когда только прочитал его, у меня даже слёзы были, потому что я понял суть стихотворения. Чтобы правильно его прочитать, нужно понимать, о чём оно.

Во время конкурса со сцены звучало много произведений.

С конкурса дети ушли не с пустыми руками. За первое, второе и третье места — денежная премия, также участники получили сертификаты на бесплатное посещение любых аттракционов.



Валерия Сиваш