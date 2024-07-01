Дисциплинарное дело в отношении акима сельского округа рассмотрели на совете по этике

Члены совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима Чкаловского сельского округа Тайыншинского района. 27 января текущего года в г. Кокшетау Сакен Садвакасов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Тогда акима сельского округа арестовали на 15 суток.

АБЗАЛ УРАЗАМБЕТОВ, главный специалист управления контроля департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Согласно постановлению специализированного суда по административным правонарушениям г.Кокшетау Акмолинской области, Садвакасов Сакен Токенович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.608 КоАП «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Свою вину в совершении правонарушения Сакен Садвокасов признает. Аким сельского округа рассказал, что просто хотел перепарковать машину.

САКЕН САДВАКАСОВ, аким Чкаловского сельского округа, Тайыншинский район:

— Это, конечно, меня не оправдывает, но там не было никакого злого умысла. Когда подъехали сотрудники полиции, я пояснил, что нужно было переставить машину внутри двора. Факт есть, я не отрицаю. Я согласен со всем.

Дело получило большую огласку по стране. Материалы о данном правонарушении публиковались в республиканских медиа, на различных интернет-порталах. В конечном итоге голоса распределились следующим образом: 3 человека проголосовали за увольнение, 2 — за строгий выговор и 1 — за неполное служебное соответствие. К слову, весной следующего года состоятся выборы нового акима Чкаловского сельского округа.



Валерия Филатова