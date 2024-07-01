Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов подвел итоги работы второй сессии восьмого созыва Парламента

По его словам, депутаты стали чаще сами инициировать законопроекты.

«За что мы критиковали предыдущие, скажем так, периоды – за то, что законопроекты, в основном, приходили из Правительства, уже готовые, уже с определенной концепцией. Но задача депутатов, прежде всего, решать проблемы именно через реализацию своего права законодательной инициативы», – заявил Асхат Аймагамбетов в кулуарах совместного заседания Парламента.

Депутат отметил, что практически каждый третий принятый законопроект – инициирован депутатами. Он привел в пример законопроекты по кредитованию и по противодействию бытовому насилию.