1 этап национального конкурса «Мерейлі отбасы» состоялся в Петропавловске

Семья — одна из главных ценностей для человека. Весь опыт, все накопленные в семейной среде нормы поведения, морали и многое другое остаются с ним на всю жизнь. Важность крепких семейных уз пропагандирует национальный конкурс «Мерейлі отбасы». В Петропавловске состоялся 1 этап. Главной задачей было увлекательно и разносторонне рассказать о своей семье с помощью видеоролика. Первое место получила семья Абдиных. В этом конкурсе они принимают участие не в первый раз. Прекрасно, что такое большое внимание уделяется семейным ценностям, считает Гульсина Абдина.

ГУЛЬСИНА АБДИНА, участница конкурса:

— Наша семья состоит из 7 человек: я, муж и 5 детей. У нас ещё есть преемственность поколений: 22 июня справили «золотую» свадьбу родители. А в семье родителей 11 детей. Все увлекаются спортом, пением, стихи читаем, пишем песни. У нас активная, творческая семья. Сынок у меня рисует, дочь тоже. Творческая семья не может не участвовать.

Среди победителей — семьи Абдиных и Жакан. Теперь им предстоит подготовка ко второму этапу конкурса.

КАЛИЯ ТУРЕНОВА, заместитель акима г. Петропавловска:

— В этом году у нас участвовали 6 семей. Это первый этап конкурса. Победители перейдут на областной уровень. Хочу пожелать всем нашим семьям процветания, добра, мира. Будем надеяться, что эта традиция будет и дальше продолжаться, и на следующий год мы уже примем более 2-х десятков семей.

Областной этап состоится с 1 по 15 июля. По информации представителей городского акимата, с этого года на основании решений областных комиссий семьям-победителям присваивается звание лауреата национального конкурса «Мерейлі отбасы».





Диана Салихова