Жители Кожевенного посёлка возращаются в свои дома

Дому Тамары Омаровой — 5 лет. Во время наводнения вода дошла до уровня окон. Через две недели вода ушла, была, конечно же, сырость еще некоторое время. После заключения технической экспертизы мехбригада Есильского района начала ремонт. Недавно женщина отметила новоселье.

ТАМАРА ОМАРОВА, жительница Кожевенного поселка:

— Сделали всё, как положено. Я наблюдала, конечно, приходила, смотрела. Делали всё, даже проверять не нужно. Вот прям на совесть, как себе. Даже пол сделали. У меня был изувер, утеплитель они сделали стекловату. Теперь у меня жуков не будет. Пол высушили.

101 дом в посёлке Кожевенном под контролем команды из Есильского района. 66 по заключению технической экспертизы не подлежат восстановлению, 34 из них уже снесли. На данный момент ремонт идет 26 домах. 5 уже ввели в эксплуатацию.

МЕРЕКЕ МУХАМЕДЬЯРОВ, аким Есильского района:

— Сформированы 7 бригад, в составе работают 35 человек и задействовано 15 единиц спецтехники. Бригады работают и в выходные дни, чтобы ускорить темпы, чтобы эффективно и быстро провести все ремонтные работы. Кроме этого приезжают люди из нашего района, волонтёры, и мы проводим субботники.

На все дома дают гарантию два года.

Камилла Карим