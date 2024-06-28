Выпускникам колледжа машиностроения вручили дипломы

В Петропавловском колледже машиностроения и транспорта вручили дипломы 315 выпускникам по двум специальностям: «Энергетика» и «Машиностроение». Пригласили социальных партнеров, которые готовы трудоустроить молодых специалистов.

АНАТОЛИЙ ФУРМАНЮК, директор Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Б. Ашимова:

— Они вольются в энергетическую сферу нашего города и будут оказывать очень большое и положительное значение. Для нас это очень отрадно, потому что новый набор, который сейчас приходит, видит, что успешно проходят практику и вливаются в работу. Всячески оказываем содействие для того, чтобы они были трудоустроены. Система позволяет в период обучения студенту порядка 8-9 находиться на предприятии. Это позволяет им легко трудоустроиться.

С 2006 года колледж активно сотрудничает с Петропавловским заводом тяжёлого машиностроения. Ежегодно десятки студентов там проходят практику и трудоустраиваются. В этом году туда отправились 15 человек: слесари, сварщики и электромонтёры. Двое выпускников официально трудоустроили. Они отправятся на республиканский конкурс «Жас кенес».

Адильхан Усенов закончил учёбу с красным дипломом. Учился на слесаря по ремонту теплового оборудования. Успел попробовать себя в разных направлениях: театральное искусство, бухгалетрия, но нашел себя именно в энергетике. Считает долгом поднять на высокий уровень энергетику страны. Он уже трудоустроился на ТЭЦ г. Петропавловска.

АДИЛЬХАН УСЕНОВ, выпускник Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Б. Ашимова:

— Я устроился, очень хорошо себя там показал. Хорошие успехи. Мне это понравилось. Энергетика для меня очень важна, потому что я — патриот своей Родины. Решил для себя, что подниму в какой-то день энергетику Казахстана на такой уровень, что мы сможем конкурировать на мировом рынке со странами, который уже более развиты в этом.

Сотрудничают и с предприятиями других стран. В этом году 19 студентов колледжа прошли практику в Екатеринбурге.

Валерия Сиваш