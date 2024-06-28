В Петропавловске состоялся спортивно-экологический фестиваль «Clear — FEST»

Спортивно-экологический фестиваль «Clear – FEST», проводимый в рамках республиканской акции «Таза Казахстан», объединил более 150 добровольцев Петропавловска. С целью улучшения экологической обстановки в Мещанском лесу собрались представители различных молодежных организаций и неравнодушные граждане города.

Анастасия Волкова, руководитель отдела молодежных инициатив:

— Целью данного мероприятия является бережное отношение к природе, друг к другу, привитие экологических привычек. Командам из 5 человек необходимо будет собрать как можно больше мусора. У нас предусмотрены призовые места. За 1, 2, 3 места участники будут награждены ценными подарками и дипломами.

Принять участие в акции по очистке Мещанского леса поспешила не только молодежь. На фестивале проявили себя «серебряные» волонтеры, члены Совета ветеранов Северо-Казахстанской области. 75-летний доброволец Нина Полещук отметила, что это далеко не первая акция, в которой она и ее единомышленники принимают участие.

Нина Полещук, «серебряный» волонтер:

— Мы хотим своим участием сделать наш город еще чище. Знаете, вокруг Петропавловска очень много красивых лесов. Леса не всегда чистые. Вот, эта акция – это еще один вклад нас, «серебряных» волонтеров. Всей молодежи, что собралась на этом прекрасном мероприятии, хотим показать, что мы неравнодушны к тому, чтобы наш город был чистым.

Всего за 40 минут команды экоактивистов смогли наполнить под завязку несколько десятков мусорных мешков. По словам организаторов мероприятия, это отличный результат. Только за один летний месяц в рамках нескольких добровольческих акций волонтеры Петропавловска успели собрать более тонны мусора.

