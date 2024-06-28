В атмосферу фэнтезийного средневековья окунулись североказахстанцы

Ночная эльфийка, орк-разбойник, тролль — этих и многих других персонажей из фэнтезийного мира можно было встретить накануне в Ассамблее народа Казахстана. Всё это в рамках мероприятия «Магия средневековья».

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Встречает гостей выставка фэнтезийного средневековья. Здесь представлены доспехи, которые были изготовлены в мастерской «Три тролля». Их можно примерить и ощутить себя настоящим средневековым рыцарем.

— Я видел эльфа и викинга. И там есть один человек, он весь синий, я его называю смурфиком. Еще я померил шлем. Он очень тяжелый.

— Сегодня проходит интересное фэнтезийное мероприятие. Мы примерили доспехи рыцарские, подержали меч и щит. Это довольно интересно.

Большинство доспехов тяжелые — из титана. Их использовали в реконструкции средневековых боёв.

ВЛАДИМИР ТОРОПОВ, руководитель городского клуба исторической реконструкции «Temir Tumen»:

— Эти доспехи изготовлены мной лично. Некоторые элементы мне помогали сделать. У нас команда мастеров. То есть, это боевые доспехи для исторического средневекового боя. Третий год мы уже проводим ролевые игры живого действия. Это те же квесты, сражения, как и в компьютерных играх, но вживую. Также создаются доспехи, но не железные, а мягкие.

Команда, к слову, проанонсировала грядущую в августе игру по вселенной Warcraft — «Битва за Фьорд». Сейчас они набирают желающих поучаствовать. Более подробную информацию можно узнать в социальных сетях клуба. Одна из его участниц — Анна. Она представляет сегодня орка-разбойника по имени Ордант.

АННА НЕБЫВАЙЛОВА, член городского клуба исторической реконструкции «Temir Tumen»:

— Мне средневоковье нравится, поэтому эта тематика мне интересна. И, когда я узнала, что у нас тренируют, рада была. Пришла на тренировку и так вот уже третий год с ребятами занимаюсь, проводим игры. Для нашего города это очень редко, когда что-то такое интересное происходит. Хотелось, конечно, чтобы к нам приходили люди, и в зал заниматься, и на игры.

В этот вечер окунуться в средневековую атмосферу помогла музыкальная группа «Crosaire». Ребята исполняют, в основном, кельтскую музыку, а также знаменитые композиции из мира фэнтези. Между выступлением демонстрируют искусство боя на мечах. Попробовать разрешили и добровольцам.

Независимо от того, любитель компьютерных игр или нет, мероприятие понравилось каждому. В зале был аншлаг. К слову, поддержал артистов польский культурный центр при АНК. Они довольно часто устраивают подобные вечера.

Диана Салихова

