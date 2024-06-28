Комитет государственных доходов МФ РК планирует до конца года полностью запустить новую информационную систему ИСНА, которая заменит семь действующих систем.

По словам Перизат Агмановой, руководителя управления развития цифровых технологий Комитета, ИСНА будет работать бесперебойно при высоких нагрузках, интегрирована с более чем 40 внешними системами и готова предоставлять открытые API. Сейчас система находится на стадии внедрения и тиражирования.

Запуск ИСНА позволит сократить время обработки документов до 1 минуты, обеспечить доступ к Кабинету налогоплательщика для более 250 тысяч пользователей и ускорить отзыв РПРО онлайн. ИСНА также снизит количество ошибок и отказов в обработке документов благодаря автоматическим проверкам, предоставит причины отказа на выходных документах для исправлений, обеспечит проверку подлинности документов с помощью QR-кодов и позволит налогоплательщикам назначать представителей для взаимодействия с органами госдоходов, а также распределять права доступа сотрудникам.

Внедрение ИСНА планировалось с 2020 года.