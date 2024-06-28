Аким СКО провёл приём граждан в филиале партии «Аманат»

Первый руководитель области Гауез Нурмухамбетов провёл очередной приём граждан в филиале партии «Аманат». Первый вопрос — о мерах социальной поддержки участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

ЮРИЙ ГЛУМОВ, член правления Северо-Казахстанского областного ООИ «Союз Чернобыль»:

— 10-14 лет они стоят. Обещают каждый год, что вот дом будет сдаваться, но всё это вопрос не решён. Вот 4 человека осталось. Из жизни уходим. Нас немного осталось. Второй вопрос — выделение земли, потому что у нас есть некоторые чернобыльцы, которые имеют возможность, в основном, это инвалиды 1,2,3 группы, но кто-то хочет ещё взять землю и что-то там построить.

Третий вопрос от Юрия Глумова касался собственного кабинета для участников «Союза Чернобыль». В целом, аким области дал распоряжение углубиться в вопрос и дать ответ в скором времени. Что касается жилья и земли под строительство, то придётся ждать в порядке очереди.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Земли под ИЖС тоже в порядке очереди. У нас сейчас свыше 4 тысяч человек находятся в очереди. В этом году мы планировали начать выдачу очередникам, но в связи с ЧС пока приостановлено. После ликвидации последствий ЧС мы начнем выдавать участки.

По словам градоначальника, в очереди на жильё сейчас стоят 6 ветеранов-чернобыльцев. Один из них — 59-й в списке и может получить квартиру уже в этом году. Следом к главе региона обратилась Валентина Брюховец. Она — председатель КСК «Пархоменко, 3». Её волнует неисправность лифтов в доме.

ВАЛЕНТИНА БРЮХОВЕЦ, председатель КСК «Пархоменко, 3»:

— Вот лифты. Я по два-три раза в день вызываю аварийную бригаду. Вот сейчас родители на работе, а дети сами по себе. И лифт, например, доезжает до 6 этажа, но дверь не открывается. Они вынуждены на 5 или на 8 спускаться. И площадка уже где-то на 40 см не опускается. Уже износились. Мы уже 2 года ездим на лифтах, на которые экспертиза отказалась делать.

Комментарий на этот вопрос дал аким города Серик Мухамедиев.

— Здесь многоквартирный жилой дом из 8 подъездов. Лифты требуют замены. Проект разработан на общую сумму 166 млн 370 тысяч тенге. По замене 8 лифтов мы получили положительное заключение экспертизы и подали документы на республиканский бюджет. Все собрания, которые необходимы при ОСИ, они провели. Единственное, осталось выделение денег.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Давайте будем ходатайствовать, потому что из местного бюджета мы не можем эти деньги дать по модернизации. Видите, в этом году по проекту бюджет скорректирован из-за таких больших паводков, поэтому надо будет ожидать.

Вопрос пообещали держать на контроле. На приёме граждан рассмотрели и вопросы приватизации квартир в «Доме врача», выделения жилья в связи со строительством элеватора и другие. В целом, такие встречи здесь проходят ежеквартально.

Диана Салихова

