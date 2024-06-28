Аким области с рабочим визитом посетил Жамбылский район

Глава региона в ходе рабочего визита ознакомился с работой крестьянского хозяйства «Екпін 2002» в селе Благовещенке Жамбылского района. Хозяйство занимается разведением овец породы «едильбай» с 2016 года, и с тех пор только набирает обороты.

Омирсерик Абиев, заместитель директора ТОО «Екпен 2002», Жамбылский район:

— В 2016 году мы получили первую партию овец. Завезли из села Бирлик Западно-Казахстанской области. В 2021 году мы закупили еще партию овец на сумму 159 млн. тенге, выделенную СПК «Солтүстік». Продукция продается и очень ценится в регионе.

Глава региона дал хозяйству положительную оценку и поручил руководству района содействовать его росту и развитию. Кроме того, аким области посетил ТОО «Атамекен Агро», расположенного в этом же населенном пункте. По словам директора, весенние посевные работы в этом году прошли успешно.

Сайлаубай Омирсерик, директор ТОО «Атамекен Агро», Жамбылский район:

— В этом хозяйстве есть 2 мини-элеватора. Они сейчас на данный момент уже почти пустые. Скоро будет фумигация, мы будем готовы принимать. Один находится здесь в пределах 90 км, другой находится в 20 км – два токовых хозяйства, которые есть. Кроме этого, за 2 года инвестиции были большие, приобретено 5 опрыскивателей марки «Хоршлеп», немецкие.

Еще один местный житель Владимир Мысов занимается животноводством. В его хозяйстве насчитывается 32 головы лошадей. По словам главы крестьянского хозяйства, в дальнейшем планируется увеличить этот показатель. Для этих целей они ждут помощи от государственного проекта «Ауыл аманаты».

Владимир Мысов, директор ИП «Мысов», Жамбылский район:

— Основные цели наши – развитие коневодства, производство высококачественного мяса и молочных изделий. Здание предварительно уже есть в Благовещенке – 2 здания присмотрели. Если поможете, с вашей помощью приобретем.

Аким области положительно оценил проводимую хозяйственную работу и отметил, что будет оказана всевозможная помощь. Для этого он поручил акиму района взять этот вопрос на личный контроль.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Ребята только начинают, посмотрите, на законных основаниях, что может сделать спецфонд. Он может реализовать через аукцион. Вы можете там участвовать, а здесь уже надо будет посмотреть. Молодцы, здорово, конечно, надо помогать. Помогать даю поручение, посмотрите, что можно сделать.

Также глава региона оценил ход строительства молочно-товарной фермы ТОО «Агротехника Жамбыл», расположенной в населенном пункте Пресновка. Основанное в 2003 году хозяйство сегодня занимается выращиванием зерновых и масличных культур на более чем 14 тысячах гектарах. В настоящее время начато строительство молочно-товарной фермы на 400 голов КРС Голшитинской породы. Сдача объекта планируется в ноябре 2024 года.

Олег Григорьев, директор ТОО «Агротехника Жамбыл», Жамбылский район:

— Стоимость проекта где-то 2,5 млрд тенге. Это у нас 800 СПК дает на оборудование и на животных. 1 млрд 300 млн тенге Исламский банк дает. И в пределах 300-400 тысяч – это собственные средства будут. Планируем 20 рабочих мест на первом этапе, ну, а в дальнейшем хотим сделать так, чтобы можно было сделать зеркальную ферму и поставить еще на 400 с расширением до 800 голов и, соответственно, рабочих мест до 35-40.

Во время рабочей поездки аким области также ознакомился с ремонтом дорог в Жамбылском районе. Ремонт дороги от села Пресноредуть до областной границы завершен на 90 процентов. На эту работу выделены средства на сумму 100 млн тенге.

Олжас Амиров, и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— Сейчас мы находимся на объекте Пресноредуть – граница области. В том году была заготовка материалов – освоено 100 млн. В этом году проект практически завершен на 90%. Следующий проект у нас – Железное, граница области. Один и тот же подрядчик. Также реализуется новый проект Гуденное-Кабань — 4,4 км. На сегодня конкурсные процедуры идут.

Аким области проинспектировал выполнение работ и поручил подрядной организации построить качественную дорогу.

— Когда вы закончите дорогу эту? – Ну 90 процентов закончено. До конца месяца закончим. – Давайте качественно. Кто у нас технадзор? – «Сапар Курылыс» — Давайте качественно проверяйте.

В ходе рабочей поездки аким области также посетил новую пекарню в селе Пресноредуть. Раньше в деревне пекарни никогда не было. Она производит около 500 единиц хлеба в день. Пока на этом предприятии работают 2 человека. В дальнейшем предполагается увеличение рабочих мест.

Руслан Асхабов, директор ТОО «Медний», Жамбылский район:

— Выпечка приблизительно в пекарне где-то около 500 булок. Но для нашей деревни нам 150-200 булок хватает. Сеется 2208 гектаров, работает 18 человек, зарплата от 150 до 220 и выше.

Также в селе Пресноредуть в рамках программы «Ауыл — ел бесігі» строится культурно-досуговый центр, на месте бывшего торгового центра. Общая сумма проекта – 200 млн тенге. Аким области также ознакомился с ходом работ.

— А подрядная организация какая? — «Стройдизайн». – Это петропавловская? – Да.

Затем глава региона оценил работы по благоустройству центра Пресновского сельского округа, которые осуществляется в рамках проекта «Таза Қазақстан». Общая стоимость проекта составляет 274 млн 385 тыс. тенге. На этот год выделены средства на сумму 150 млн тенге. Здесь планируется велосипедная дорожка, зона для воркаута и детская площадка.

Кайрат Сансызбаев, аким Пресновского сельского округа, Жамбылский район:

— Также планируется здесь детская игровая площадка. Напротив планируют установить воркауты, уличные тренажеры. Также по периметру идет полностью освещение.

В ходе рабочей поездки аким области также посетил детский летний оздоровительный лагерь «Лесная поляна». В этом сезоне планируется принять около 300 детей. Особенность этого лагеря заключается в популяризации казахских национальных игр и приобщении к патриотизму.

Глава региона дал положительную оценку проводимой работе в необычном детском лагере и поручил уделить особое внимание здоровью детей. Одним из последних объектов в ходе рабочей поездки стало крестьянское хозяйство «Шатило и К» в селе Казанке. Там аким области встретился с руководителями нескольких крестьянских хозяйств Жамбылского района и рассказал об общих целях и задачах.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Сегодня по финансированию, вы знаете, я сейчас цифры не хочу говорить. Беспрецедентные меры, которые сегодня оказывает государство. Вот по «Кен дала-2» вы сейчас знаете, около 20 млрд тенге заявок мы собрали, поэтому деньги есть до 50 млрд мы можем дать.

В завершение рабочей поездки глава региона провел встречу с жителями Жамбылского района. Там аким района и аким области отчитались перед населением о проводимой работе.

Азамат Бектасов, аким Жамбылского района:

— В сфере с/х за 5 месяцев текущего года произведено валовой продукции на сумму 2,8 млрд тенге. Для улучшения продуктивности полей в текущем году планируется внести 19,1 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 272 тысячи гектаров. Процент обновления с/х техники по итогам прошлого года составил 3,6%. Было приобретено 113 единиц техники на 5,4 млрд тенге.

В ходе собрания жители получили возможность задать вопросы представителям власти. А аким области в своем обращении поручил руководству района взять на личный контроль все возникающие вопросы и в ближайшее время найти решение.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/