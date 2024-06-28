47 заявок поступило в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по СКО

Об итогах деятельности департамента Комитета по регулированию естественных монополий за первое полугодие говорили сегодня на брифинге. Так, в адрес ведомства поступило 47 заявок. Из них утвердили и согласовали — 22, 18 — отказано, находятся в работе — 7 заявок. Так, в этом году на основании обращения провели внеплановую проверку в отношении ТОО «Камкор-2023».

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественный монополий МНЭ РК по СКО:

— По итогам которой субъект естественной монополии за нарушение, выразившееся в предоставлении регулируемых услуг по тарифу, не утвержденному департаментом, привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК об административных правонарушениях, с наложением штрафа. 100% взыскано в госбюджет.

Диана Салихова