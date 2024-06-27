Журналисты региона приняли участие в тимбилдинге

5 лет назад глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил учредить профессинальный праздник журналистов. Дату 28 июня выбрали исходя из того, что в 1991 году в этот день Верховным советом Казахской ССР был принят закон «О печати и других средств массовой информации». Интересный факт, это не первое изменение в графике праздничных дат за годы независимости. Накануне этого приятного события представители областного филиала союза журналистов организовали неформальную встречу, провели её в формате тимбилдинга.

ЗАУРЕ ЖУМАЛИЕВА, собственный корреспондент газеты «Литер»:

— Хочу поздравить коллег с днем казахстанской журналистики. Мы проводим спартакиаду. Это спартакиада не в привычном для нас формате. Для нас это будет сюрприз, как это будет происходить, потому что организовали это мероприятие не мы, а специально приглашенная компания. Поэтому с нетерпением жду, какие сюрпризы нас ожидают. Коллегам желаю интересных тем, больших гонораров и благополучия в семьях.

На встрече присутствовали представители газет, телеканалов и информационных агентств. Развлекательная программа, игры, викторины. Задачей организаторов было сплотить журналистов области. Без торжественной части награждения также не обошлось, поощрили тех, кто проявил себя в течение года. А ещё отметили местного предпринимателя, который занял активную гражданскую позицию во время паводка. Им стал Кудайберген Афандиев.

КУДАЙБЕРГЕН АФАНДИЕВ, генеральный директор ТОО «Шин Line»:

— Мы были свидетелями, того как журналисты СКО освещали всю эту информацию. Мы со своей стороны также, чем смогли, участвовали в данном мероприятии при организации помощи людям. Я очень благодарен, конечно, переполняют чувства, потому что не ожидал, но вот тут наградили и честно говоря, горд и, как я уже сказал, такие подобные награды побуждают к дополнительной мотивации, к свершению новых добрых дел. Будем стараться во благо нашего народа, Республики Казахстан.

Также нагрудный знак Министерства культуры и информации «Ақпарат саласының үздігі» вручили редактору газеты «Тайынша — Таңы» Гуль Нуралиной.

ГУЛЬ НУРАЛИНА, редактор газеты «Тайынша — Таңы:

— Нас читает молодёжь и взрослые. Мы стараемся писать на разные темы, главное цель — изучение казахского языка, хотим расширить знания в области казахского языка. В этом году 18 лет, как я работаю в сфере СМИ. Очень благодарна за награду. Всех поздравляю и желаю удачи.

Тимбилдг предоставил возможность журналистам сплотиться в командных состязаниях.

Александра Рудина