В Куйбышевском лесничестве организовали семинар для лесников

Опытом по восстановлению, охране и защите лесов делились на семинаре специалисты отрасли. Диалоговую площадку организовали в Куйбышевском лесничестве города Петропавловска. Желающие могли задать любой вопрос.

Заместитель директора «Кызылжарского лесхоза» Константин Мурзаев рассказал коллегам о новых методах отвода и определения количества древесных насаждений.

КОНСТАНТИН МУРЗАЕВ, заместитель директора КГУ «Кызылжарское лесное хозяйство»:

— Мы используем приборы измерения, которые позволяют точно определить кубомассу древесины. Чаще всего возникают вопросы с расхождением и лесоустроительными проектами. В 2021 году было проведение лесоустроительных работ, создание картографии. Очень большое расхождение имеется по фактическому состоянию насаждения и материалами лесоустройства.

Семинар собрал представителей 12 лесных хозяйств региона, преподавателей университета и специалистов территориальной инспекции лесного хозяйства. В числе слушателей Илья Корнев. Он работает в Соколовском лесном хозяйстве. Под его руководством находится 5 гектаров лесных массивов.

ИЛЬЯ КОРНЕВ, мастер леса КГУ «Лесное хозяйство Соколовское»:

— В лесной сфере я работаю уже 13 лет. В мои обязанности входит охрана леса, уход за лесом. Всегда есть вопросы по отводам. Вот мы комплексно собрались, обсудили. Здесь есть представители из управления и санинспекции. Вместе всё решили.

В прошлом году в стране создали специальное приложение Орман.kz. Благодаря ему работа лесников стала значительно проще.

КОНСТАНТИН МУРЗАЕВ, заместитель директора КГУ «Кызылжарское лесное хозяйство»:

— Оно позволяет леснику определить своё местоположение, нахождение в лесу, насаждения, полноту. В этом приложении уже всё заложено, все основные показатели леса.

Такой семинар в Петропавловске состоялся впервые. Организаторы планируют проводить его на постоянной основе.

Валерия Сиваш