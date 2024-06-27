В Казахстане рассматривается внедрение онлайн-тестирования для сдачи экзаменов на водительские права

На пленарном заседании мажилиса депутат Екатерина Смышляева отметила, что жителям регионов приходится ехать за сотни километров для сдачи экзаменов на права, и поинтересовалась, какие меры принимаются для решения этой проблемы.

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев ответил, что уже внедрен инструмент онлайн-бронирования, и рассматривается возможность онлайн-тестирования с прокторингом, как в США, Великобритании и Австралии. Практическая часть может быть обеспечена алгоритмами компьютерного зрения.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев добавил, что необходимо оборудовать районные спецЦОНы для приема экзаменов, так как сдача экзаменов в областных центрах вызывает неудобства и дополнительные затраты для граждан.