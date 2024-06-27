Регион посетил министр торговли и интеграции РК

Какие вопросы интересуют министра торговли и интеграции РК, который находится в регионе с рабочей поездкой? Арман Шаккалиев встретился с производителями и представителями розничнойх сети. Обсудил вопросы доступности торговой полки, наличия на прилавках казахстанской продукции. По итогам этих встреч намерен скорректировать план работы.

АРМАН ШАККАЛИЕВ, министр торговли и интеграции РК:

— Вот сегодня продолжаем выездное совещание. Посетили ряд производственных объектов, торговые сети, где обсудили конкретные проблемы и пути их решения. Прежде всего пути решения, направленные на улучшение регулирования, создание условий для того, чтобы наша казахстанская продукция была доступна, она была представлена в торговых сетях, и чтобы наш потребитель в конечном итоге употреблял качественный продукт и оставался доволен и ценой, и качеством.

Министр торговли и интеграции оценил широкий ассортимент товаров супермаркета «Aimer», который покрывает потребности покупателей. На прилавках можно наблюдать продукцию собственного производства сети и наших фермеров.

Министр поставил перед собой задачу сделить за ценовой политикой. Ценообразование на казахстанский продукт в сети супермаркетов «Aimer» варьируется от 5%, максимальная наценка 9-10%. Что касается собственного производства, то здесь всё зависит от себестоимости.

МАРИНА ЛИСЯНАЯ, коммерческий директор сети супермаркетов «Aimer»:

— На территории супермаркета находятся 8 цехов. Мы производим практический полный цикл. В нашем магазине представлено казахстанское производство — СКО и ВКО. В каждом сегменте мы стараемся размещать товары казахстанских производителей. Например, мы можем взять молоко 100% казахстанского производства.

Североказахстанским производителям нужна помощь по индустриальной сертификации. В этом министр убедился в ходе визита. Данный вопрос будет обязательно рассмотрен и предприниматели не останутся без поддержки.

Камилла Карим

