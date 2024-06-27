Работников СМИ отметил наградами аким СКО

Корреспонденты, операторы, редакторы, представители пресс-служб и другие работники средств массовой информации 28 июня отпразднуют свой профессиональный праздник. В его преддверии акул пера и микрофона поздравил первый руководитель области Гауез Нурмухамбетов.

За большой вклад в развитие региона, а также освещение темы паводка этого года их отметили почётными грамотами и благодарственными письмами от акима области, а также приветственными адресами. Среди награжденных и редактор нашего телеканала Байболат Култанов.

БАЙБОЛАТ КУЛТАНОВ, редактор телеканала «МТРК»:

— Работники СМИ во время паводка также работали в усиленном режиме. Старались донести до народа правдивую и нужную информацию. Сегодня наш труд отметили. Спасибо за это. Я отдал сфере СМИ порядка 10 лет. Из них 8,5 — телеканалу «МТРК».

Отметили и тех, кто остался «за кадром» в это трудное для народа время. Ппресс-секретари проводили разъяснительные работы с жителями, вовремя предоставляли информацию журналистам, устраивали брифинги с участием руководства областного центра и специалистов. Асем Айтулова — пресс-секретарь акима города. В период паводка Асем смогла доказать свой профессионализм.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— Очень приятно, что оценили нашу работу. Особенно, в период паводка, пресс-секретари бок о бок работали с журналистами, выдавая всю свежую и актуальную информацию. И в этой связи хочется сказать большое спасибо всем журналистам нашего региона, а также всей республики за оперативность, достоверность. В период паводка мы работали 24/7. Не спали. Также с жителями вместе и плакали, и сейчас, когда уже всё налаживается и люди получают квартиры, мы вместе с ними радуемся.

Всего отметили в этот день порядка 50 человек. Это сотрудники телеканалов, информационных агентств, газет, в том числе и районных.

Диана Салихова