Работа приёмной комиссии в Высшем строительно-экономическом колледже

С 19 июня по 31 августа в Высшем строительно-экономическом колледже функционирует приёмная комиссия. Учебное заведение предоставляет все условия для полноценного изучения своей будущей специальности.

АРДАК КАКИМОВ, ответственный секретарь приемной комиссии:

— Наши студенты проходят стажировку и практики на производстве по уникальной программе. Это помогает студентам получить ценный опыт и навыки, необходимые для успешной карьеры. Одно из главных преимуществ нашего колледжа — индивидуальный подход к каждому студенту. Мы стараемся создать комфортные условия для каждого студента, его обучения и развития. Наши студенты имеют доступ к современным библиотекам, мастерским, лабораториям и интернет-ресурсам.

Валерия Фельдман планирует поступить на юридическую специальность. В колледже училась её старшая сестра. Сегодня они вместе пришли, чтобы узнать подробности.

ВАЛЕРИЯ ФЕЛЬДМАН, абитуриент:

— На самом деле я с 8 класса уже интересуюсь этой деятельностью. Мне нравится всё, что связано с правами человека, законы. Я чувствую, что это моё дело. C этого года переводят с коммерческой основы на бюджетную. Это очень большой плюс для студентов. Здесь не нужны никакие экзамены для поступления, то есть проходят по среднему баллу аттестата. Это тоже большой плюс.

Выпускники колледжа всегда отзываются о нём положительно. В этом году стены учебного заведения покидают 330 молодых специалистов. Татьяна Щербакова отучилась на технолога пищевой промышленности. В будущем выпускница планирует и дальше саморазвиваться в своём деле.

ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА, выпускница:

— Я очень рада, что отучилась все 4 курса именно здесь, познакомилась со всеми преподавателями. Это были самые прекрасные 4 года в моей жизни. В будущем планирую работать по специальности. В дальнейшем хочу открыть своё кафе, чтобы развивать себя.

Высший строительно-экономический колледж — учебное заведение с богатыми традициями и современным подходом к подготовке специалистов. Абитуриентам предлагается широкий спектр программ технического и социального профиля.

Валерия Филатова