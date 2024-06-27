Международная конференция, посвященная Магжану Жумабаеву, прошла в Kozybaev University

В Северо-Казахстанском университете им. Манаша Козыбаева провели международную конференцию «Магжан Жумабаев: Личность. Литературный процесс и языкознание». Встречу посвятили 131-летию со дня рождения казахского поэта и публициста.

БОТАГОЗ ТАГУДРЕТОВА, заместитель директора Института языка и литературы, СКУ им. М.Козыбаева:

— Основная цель конференции — прославление творчества яркой звезды казахской литературы — М. Жумабаева. Это очень важно для нас. Произведения таких великих поэтов никогда не должны забываться.

Пригласили гостей, которые уже много лет изучают творчество Магжана. На встрече они выступили в качестве спикеров. Собрались языковеды со всего Казахстана, а также из Узбекистана и Турции, они присоединились онлайн. Присутствовали и студенты университета.

ГАРИФОЛЛА АБИЛКАСОВ, преподаватель университета им. Ш.Уалиханова, Кокшетау:

— Лекции о Магжане также проводятся и в нашем университете. Мы часто участвуем в конференциях, которые посвящены великим людям нашего государства. Например, Сабиту Муканову, Габиту Мусрепову. Это помогает развивать патриотизм, любовь к культуре и своей родине, подрастающего поколения.

На встрече со студентами обсудили творчество поэта и рассказали интересные факты из его биографии.

Валерия Сиваш