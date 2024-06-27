Мехбригады из Аккайынского района работают в селе Прибрежном

Ликвидировать последствия паводка в селе Прибрежном Кызылжарского района помогают аккайынские мехбригады. Восстанавливают дома и вывозят с улиц мусор порядка 60 человек, в их распоряжении 5 единиц техники. Аким района Рустем Елубаев ознакомился с текущей ситуацией, проинспектировал работу бригад.
6 мехбригад из Аккайынского района приступили к работе 3 мая.
РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:
— Именно в Прибрежном заканчиваем ремонтировать 11 домов. 1 — уже сдали. Буквально через один или два дня ещё 10 домов сдадим. Время занимает сушка домов. Сушим пушками практически неделями. Погодные условия тоже мешали, но ничего, сейчас работа идёт в темпе. Уже есть порядка 18 домов, которые не подлежат восстановлению.
В составе мехбригад Аккайынского района есть даже подрядная организация из Алматинской области.
КУРАЛБАЙ ЖУМАШЕВ, бригадир, г.Есик, Алматинская область:
— Сейчас у меня работают 23 человека. Еще 7 человек дополнительно завтра выезжают сюда. И ещё 15 человек у меня работают в Большой Малышке. За нами закреплено 11 домов. До 20 июля я все 11 домов сдам. Потом ещё 10 домов возьму.
За аккайынскими мехбригадами закреплены и 3 дома в Тепличном, 2 дома — в Бесколе.
Валерия Филатова