Мехбригады из Аккайынского района работают в селе Прибрежном

Ликвидировать последствия паводка в селе Прибрежном Кызылжарского района помогают аккайынские мехбригады. Восстанавливают дома и вывозят с улиц мусор порядка 60 человек, в их распоряжении 5 единиц техники. Аким района Рустем Елубаев ознакомился с текущей ситуацией, проинспектировал работу бригад.

6 мехбригад из Аккайынского района приступили к работе 3 мая.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— Именно в Прибрежном заканчиваем ремонтировать 11 домов. 1 — уже сдали. Буквально через один или два дня ещё 10 домов сдадим. Время занимает сушка домов. Сушим пушками практически неделями. Погодные условия тоже мешали, но ничего, сейчас работа идёт в темпе. Уже есть порядка 18 домов, которые не подлежат восстановлению.

В составе мехбригад Аккайынского района есть даже подрядная организация из Алматинской области.

КУРАЛБАЙ ЖУМАШЕВ, бригадир, г.Есик, Алматинская область:

— Сейчас у меня работают 23 человека. Еще 7 человек дополнительно завтра выезжают сюда. И ещё 15 человек у меня работают в Большой Малышке. За нами закреплено 11 домов. До 20 июля я все 11 домов сдам. Потом ещё 10 домов возьму.

За аккайынскими мехбригадами закреплены и 3 дома в Тепличном, 2 дома — в Бесколе.

Валерия Филатова