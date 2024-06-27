День матери отпраздновали представители ОО «Турецкая культура» в Доме дружбы

День матери отмечается почти в каждой стране мира. Турция — не исключение. В республике детям с малых лет прививают любовь и почтение к матерям, сестрам, бабушкам. ОО «Турецкая культура» организовала большой и светлый праздник в областном Доме дружбы.

ДИЛЯРА ХАСАНОВА, заместитель председателя ОО «Турецкая культура»:

— Все это будет театрализованно. Будут выступать самодеятельные коллективы. Мы пригласили дуэт «Северянки» из филармонии, музыкальный колледж. Мы вместе будем танцевать наш любимый танец дружбы «Халай», сделаем фото на память. Много интересного и познавательного будет, потому что главное в мероприятии — «отдыхая, познавай». То же самое делаем и мы.

Представители этнокультурных центров всегда оказывают помощь тем, кому она необходима. В период паводка они оставались на передовой в составе АНК, помогали эвакуировать жителей, строили дамбы. На праздничную встречу пригласили пострадавшие семьи, чтобы передать гуманитарную помощь.

АЛЛА МУСАБАЕВА, жительница Петропавловска:

— У нас баня, 2 сарая и угольник в воде были. Подтопило их. А в квартиру вода не зашла. Спасибо всем, гуманитарную помощь давали. Мы временно квартиру снимали.

Члены объединения высоко чтят турецкую культуру. Многие молодые люди надели красивые костюмы, отражающие национальный колорит и разнообразие Турции.

Валерия Филатова