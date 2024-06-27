Более 1,5 тысяч сельчан обслуживает Лобановская врачебная амбулатория

Врачебную амбулаторию в селе Лобаново Айыртауского района открыли в декабре прошлого года. За последние полгода медицинскую помощь здесь получил не один десяток человек. Сегодня объект охватывает более 1,5 тысяч жителей сёл Лобаново, Шалкар, Альжан и Заря. Среди них — более 400 детей и около 300 пенсионеров. За одну смену медицинский пункт принимает 15 человек. Имеется стационар на 2 койки, организован выезд медицинской бригады. В просторном здании амбулатории 16 кабинетов, в одном из которых открыт аптечный пункт. Имеются все необходимые аппараты для обследования в самых разных областях. Здесь работают врач общей практики, фельдшер, акушер, социальный работник и медсёстры. На строительство объекта потребовалось более 280 млн тенге. Всё реализовано в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» и предвыборной программы партии «AMANAT».

Валерия Филатова