17 дефектных участков выявил центр качества дорожных покрытий по СКО

«Контроль бюджета» под таким названием проводят акцию активисты общественного объединения «The Last Hope» в рамках государственного социального заказа. Она направлена на контроль исправления дефектов подрядчиками в рамках гарантии.

РУСЛАН АСАУБАЕВ, руководитель филиала «Первый антикоррупционный медиацентр»:

— Мы выявили, что в прошлом году около 4,8 млрд тенге выделялись на ремонты дорог. И по многим видам уже сегодня подрядчикам выставлены предписания. Поэтому мы хотим разобраться, почему была проведена некачественная работа? Почему ЖКХ г.Петропавловска принимала такую работу? Какие сроки? В этом текущем году большой объём выделяется. Есть ли подрядчики, успеют ли они.

В этом году Центром экспертизы качества дорожных покрытий по СКО выявлено 17 дефектных участков. Исправить ситуацию подрячики пообещали в кратчайшие скроки.

НИНА УСЕНКО, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Петропавловска:

— В прошлом году было выявлено 7 дефетных участков. Подрядчикам были направлены претензионные письма за некачественную работу. Оплата не была произведена. Сейчас в рамках гарантийных обязательств подрядчики будут устранять эти дефекты.

В Петропавловске в этом году отремонтируют 53 улицы. Из них 5 проектов касаются восстановления существующего асфальтного полотна. 9 — переходящие проекты. И 39 грунтовых дорог заасфальтируют.

Камилла Карим

