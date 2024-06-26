Восстановление платежеспособности и банкротство граждан

В декабре 2022 года в республике подписали договор о банкротстве физических лиц, в силу он вступил 3 марта 2023 года. Органы власти проводели первичные проверки в течение 6 месяцев. Имена граждан, получивших статус банкротства, объявили в сентябре прошлого года.

ЕРЖАН БИРЖАНОВ, вице-министр финансов Республики Казахстан:

— Была создана специальная информационная программа, которая охватывала взаимодействие со всеми 24 госорганами, кредитными бюро и мы всю работу проводили в онлайн формате. Была проведена большая разъяснительная работа по всем крупным городам, были выезды, также организованы отдельные центры по банкротству физических лиц, органы госдоходов, также через СМИ и социальные сети эта информация доводилась до заявителей.

На банкротство могут подать граждане, у которых сумма задолженности не превышает 1600 МРП, это порядка 6 млн тенге. По процедуре несудебного банкротства заявления подали более 100 тысяч казахстанцев, из них получили одобрение 13 тысяч. Списанная задолженность по данным лицам составляет 27 млрд тенге.

ЕРЖАН БИРЖАНОВ, вице- министр финансов Республики Казахстан:

— Хотелось бы сказать, что многие граждане получили отказ по процедуре несудебного банкротства, потому что не соблюдались соответствующие критерии: если у гражданина есть имущество, он не может участвовать в процедуре несудебного банкротства, и у 34 тысяч граждан имелось имущество, это почти 44% получивших отказ.

С момента запуска данной системы наблюдался большой поток граждан, подавших заявление не только при наличии недвижимости, но и при отсутствии регулирования вопроса с банками. В связи с этим депутаты внесли ряд изменений в действующее законодательство.

ЕРЖАН БИРЖАНОВ, вице-министр финансов Республики Казахстан:

— Первое, это изменение касается проблемы обязательного приложения документа об урегулировании долга с кредитором. Второе, теперь гражданин не будет вписывать точную сумму задолженности, так как у него могут быть несколько разных долгов в банках, может быть подсчитана пеня и порой люди указывали огромные суммы задолженности, а по факту у них такой задолженности не было.

Также отметим, что при подаче заявления на банкротство гражданам ограничивается выезд за пределы республики в течение пяти лет. После того, как план реабилитации банкротства будет утверждён, у людей появится возможность выезда за границу. Помимо этого ограничивается доступ для взятия кредитов.

ЕРЖАН БИРЖАНОВ, вице- министр финансов Республики Казахстан:

— Одно из таких преимуществ в реализации данного закона, это помощь получателям АСП. Из данной категории 1200 человек признаны банкротами и списана задолженность на 1,4 млрд тенге. В течение 3 месяцев каждый гражданин который получил отказ может повторно представить заявление и с учетом новых законов, будем уже пересматривать их заявления. Если раньше она была законодательно ограничена, теперь гражданин может подать и получить статус банкрота.

В рамках реализации закона также была пересмотрена безнадёжная задолженность со сроком более пяти лет. Среди них признаны банкротами порядка 6,5 тысяч граждан, списана сумма в размере 18 мрлд тенге.

Александра Рудина



