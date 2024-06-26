Слёт молодых педагогов состоялся в Петропавловске

На площадке Дворца школьников состоялся слёт молодых педагогов со стажем менее 5 лет. Главное для них — возможность обменяться опытом и как следствие начать работать в учебном году с новыми силами и идеями. Обсуждают здесь профессиональную культуру современного педагога.

РОЗА САРКЕН, директор методического центра управления образования акимата СКО:

— Цель данного мероприятия — формирование образа современного педагога, обладающего такими ключевыми компетенциями, как академическая честность, нулевая терпимость к коррупционным действиям. Это поднятие статуса педагога в обществе. Этика педагога на первом месте. Нам хочется, чтобы молодые коллеги понимали, что с них такой большой спрос сегодня. Слет объединил 60 молодых специалистов из 7 районов области и города Петропавловска. Они узнали много нового. Например, как бороться с коррупцией и куда можно обратиться в случае её выявления.

ГРИГОРИЙ ПОНОСОВ, учитель географии Асановской СШ, Кызылжарский район:

— Довольно таки интересное мероприятие. Не впервые участвую в подобных мероприятиях. Здесь интересно в плане чего? Можно узнать что-то новое о педагогической этике, о введении новых законов. Важная среда для педагогов. Нужно постоянно развиваться, чтобы новое узнавать и везде участвовать. Узнал, что некоторые административные правонарушения сохраняются навсегда. То есть педагог должен следить за собой не только в рамках школы, но и за её пределами.

Пригласили на слет и ветеранов педагогического труда, представителей организаций образования. Они поделились своим опытом.

АЛЁНА МАЛЬГАЕВА, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— Мы, к сожалению, не так часто встречаемся с нашим подрастающим учительством. Такие встречи помогают в формировании подрастающей личности настоящего педагога. Где-то им надо помогать, подсказывать, оказывать методическую помощь.

В нашем регионе работают более 3000 учителей со стажем менее 5 лет. Такие слёты для них проводятся ежегодно.

Валерия Сиваш