О безопасной охоте говорили североказахстанские полицейские с егерями

Полицейские встретились с руководством и егерями областного общества охотников и рыболовов. Ещё в прошлом году они договорились о контроле проведения инструктажа по технике безопасности для любителей охоты. Сотрудники правоохранительных органов регулярно проверяют владельцев оружия, проводят разъяснительную работу с населением. За этот период в области не зафиксировано ни одного несчастного случая, речь идет о небрежном обращении с охотничьим оружием. Также стороны обсудили актуальные требования законодательства. Егеря получили ответы на интересовавшие их практические вопросы. И дальше стороны намерены укреплять сотрудничество.

КУРМАН МУСИН, старший инспектор управления административной полиции ДП СКО:

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Валерия Филатова