Министерство национальной экономики РК презентовало проект обновленного Налогового кодекса

Сейчас он находится на публичном обсуждении. Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жаныбек Нуржанов рассказал какие налоговые выплаты ждут казахстанских предпринимателей в следующем году.

Изменения ожидаются по нескольким видам налогов: ставка корпоративного подоходного налога остается на уровне 20%, но для игорного бизнеса и банковского сектора ее предлагается поднять до 25%, по частным медицинским и образовательным учреждениям предлагается ввести ставку КПН в размере 10%, но с правом распределения дивидендов. Для сельхозтоваропроизводителей ставка КПН остается на уровне 10% с возможным уменьшением до 3%.