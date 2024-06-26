Киновечер для активистов организовали в АНК

Киновечер для волонтёров регионального представительства Ассамблея Жастары организовали в АНК. Активисты прилагают большие усилия, чтобы помочь своим землякам. Эта работа безвозмездная, основанная на любви к родине и людям. На киновечере собрались порядка 20 волонтеров: провести время вместе, подытожить труд во время паводка. А еще их отметили благодарственными письмами.

Волонтёры — неотъемлемая часть общества, так считает Илона Мартенс. Во время паводка она среди других неравнодушных граждан помогала в борьбе с талыми водами.

ИЛОНА МАРТЕНС, активистка регионального представительства Ассамблея Жастары:

— В ассамблее я с конца 2022 года. Решила вступить, потому что мне близка эта тема — общественная деятельность. Во время паводка мы помогали строить дамбы, развозили воду, помогали с гуманитарной помощью. Вообще, считаю, что волонтеры — люди с безграничной душой. Они готовы отдать последнее на благо другим. Без волонтеров, мне кажется, никуда.

В основном, волонтёры это молодые ребята. Поэтому выбор фильма пал на музыкальный байопик с атмосферой 1970-х «Дос-Мукасан».

ДАРИГА СМАИЛОВА, председатель регионального представительства Ассамблея Жастары:

— Мы думаем, что фильм «Дос-Мукасан» понравится нашей молодежи. Во-первых, это отечественный фильм. Мы должны поддерживать казахстанскую киноиндустрию. Во-вторых, этот фильм о музыкальной группе, которая реально существовала, и существует по сей день. Про их путь, начиная с молодого возраста. О том, с какими препятствиями они сталкивались, как добивались успеха.

От Ассамблеи Жастары на помощь в борьбе против паводка вышли порядка 50 волонтеров. Сегодня отметили не всех. Эта работа будет продолжаться до конца года.

Диана Салихова



