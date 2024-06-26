Как организован в этом году детский отдых, рассказала заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса

«В прошлом году по этому вопросу депутатами было высказано много критики. В этом году этот вопрос был взят на особый контроль. Во всех регионах функционируют штабы. Допуск детей разрешался только в лагеря, прошедшие проверки на пожарную безопасность, СЭС и специальные проверки граждан, работающих с детьми», — сказала Тамара Дуйсенова.

В настоящее время, по ее словам, более 2 млн детей охвачены отдыхом в 121 сезонном лагере, 9 638 пришкольных и специальных лагерях.

«В целях обеспечения безопасности детей также проведена масштабная работа по приведению в соответствие дорожной инфраструктуры при школах», — добавила Тамара Дуйсенова.