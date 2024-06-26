Исполняется 120 лет со дня рождения народного поэта Уахита Темирбекова

Северо-Казахстанская область славится своими поэтами и писателями. Уахит Темирбеков — один из них. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения народного поэта. Вечер памяти организовали в областной библиотеке им. С.Муканова.

САМРАТ КУСКЕНОВ, поэт:

— Уахит Темирбеков занимает особое место среди таких людей, как Игибай Алибаев, Ахметжан Нуртазин, Темиргали Касенов. Я буду выступать на сегодняшней встрече. Принёс с собой газету. В этом номере есть интересные факты из его биографии.

Уахит Темирбеков очень любил поэзию, некоторые его произведения публиковались в газете «Солтүстік Қазақстан», а поэмы «Жаңбырлы түнде» и «Байназар» сохранились до наших дней. Поэтический вечер собрал тех, кому удалось познакомиться и лично пообщаться с народным акыном.

БАЯН ЖУМАДИЕВА:

— На этой фотографии мой отец сидит рядом с ним. Все эти люди были народными акынами, участвовали в творческих состязаниях. Я помню их ещё с детства. Мне тогда было около 9 лет. Отец всегда брал меня с собой на такие мероприятия. Он часто занимал первые места.

Североказахстанцы помнят и уважают своего земляка. 20 лет назад научно-культурный центр «Асыл мура» составил отдельный сборник произведений Уахита Темирбекова.



Валерия Филатова