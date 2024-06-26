До конца недели завершат работы по ремонту трубопровода в районе областной больницы

ТОО «Кызылжар су» предприняты меры по замене аварийного участка трубопровода от ул. Брусиловского до ул. Интернациональная. Из-за обильного снеготаяния в период паводка и большого износа коллектора прозошло обрушение верхнего свода трубы. Работы по замене аварийного коллектора почти завершены. До конца недели планируется закончить укладку оставшихся 60 метров. Для недопущения переполнения коллектора и выхода сточных вод на поверхность круглосуточно производилась перекачка насосом. Подтопление подвального помещения в двух домах по ул. Интернациональная произошло из-за негерметичной внутриподвальной разводки. Аналогичных случаев подтопления подвальных помещений в данном районе не зафиксировано.