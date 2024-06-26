День открытых дверей для работников СМИ провели в пожарной части

Для работников телеканалов, печатных изданий и информационных агентств провели день открытых дверей в специализированной пожарной части №2 в канун профессионального праздника. Корреспонденты, операторы и все, кто связан с этой творческой профессией, попробовали на один день стать пожарными.

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— Полная такая экипировка весит около 30 кг. В ней тяжело даже передвигаться, а ведь ребята умудряются бегать и тушить пожары.

На территории части есть психологическая полоса препятствий, теплодымокамера и многое другое. Это всё для того, чтобы профессионально подготовить огнеборцев к реальным условиям, с которыми можно столкнуться на пожаре. Эти все тренажеры испытали и журналисты. А после работники СМИ локализовали предполагаемое место возгорания при помощи пожарных рукавов. Одной такой цистерны хватает всего лишь на 8 минут.

Среди участников корреспондент телеканала «Первый Северный» Азат Курмаш. Для него это интересный опыт.

АЗАТ КУРМАШ, корреспондент телеканала «Первый Северный»:

— Показали работу пожарных, как готовятся, это мероприятие очень интересное для всех наших журналистов. Всех журналистов поздравляю с предстоящим праздником.

Испытания не из легких. А ведь их огнеборцы проходят ежедневно. Асхат Жамбулов тушению пожаров посвятил 23 года своей жизни. Свой первый выезд на пожар спасатель помнит очень хорошо.

АСХАТ ЖАМБУЛОВ, старший пожарный СПЧ №2 г.Петропавловск:

— Выезжали с подразделением на пожар. У нас горел частный дом. Выехали мы, два отделения, у нас была техника тогда, был объем воды каждой техники 2,5 кубов. Сейчас более 5 и больше кубов. 2,5 кубов воды в то время нам хватило. Ощущения — адреналин. Страшно было. Первый пожар это всегда страшно.

В пожарных частях региона службу несут почти 700 огнеборцев. Ежедневно на смену заступают 140 человек. В этом году они тушили уже 207 пожаров.

Камилла Карим



