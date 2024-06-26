В центре внимания — качество дорог

Открыл заседание аким области с представления нового ректора Северо-Казахстанского университета им.М.Козыбаева. Им стал Ербол Исакаев, ранее занимавший в ВУЗе должность проректора. Далее перешли к вопросам повестки дня. Так, в текущем году на развитие автомобильных дорог местного значения, улиц населенных пунктов и города Петропавловск, выделены средства в сумме более 43 млрд. тенге. Реализуется 145 проектов, из которых: по дорогам областного значения 16 проектов, по дорогам районного значения 49 проектов, улицы населенных пунктов 57 проектов, улицы Петропавловска 23 проекта.

ЕРДЕН ШОРТЫБАЕВ, руководитель областного управления пассажирского транспорта и автодорог:

— По дорогам областного значения выделено 11,6 млрд. тенге. Продолжаются работы по 8 проектам: Строительство моста в близ с.Салкынколь на автодороге Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль. Ведутся работы по укреплению откосов и разработке входного русла, с завершением проекта в августе текущего года. Капитальный ремонт протяженностью 11 км между селами Андреевка-Бостандык. До 2024 года отремонтировано 4 км.

Гауез Нурмухамбетов подверг критике работу некоторых акимов районов. 15 млрд тенге не освоены в переходящих проектах. Деньги есть, а должной работы по ремонту дорог — нет.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня общественность не получает дорогу. Есть средства, есть деньги. Переходящие объекты на какую сумму, где акимы районов являются заказчиками? 15 млрд.

О содержании автомобильных дорог проинформировали и в филиале Казавтожол. В 2024 году предусмотрены средства на реконструкцию, капитальный и средний ремонт средства в размере более 22 млрд тенге.

КАНАТ УСЕРБАЕВ, и.о.директора СКОФ АО «НК «КАЗАВТОЖОЛ»:

— В рамках реконструкции автодороги «Челябинск-Новосибирск» км 465-496, открыто движение по асфальтобетонному покрытию на 18 км, для завершения проекта необходимо устроить 12 км. На текущий год выделено 6,1 млрд.тг., освоено — 2,2 млрд. тг. На сегодняшний день начаты работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА, ведутся работы по устройству объездной дороги, разбору земляного полотна, устройству съездов и площадки отдыха.

Глава региона подверг критике ремонтные работы. Зачастую качество оставляет желать лучшего, подрядные организации нарушают технологию и укладывают асфальт в дождь. По его словам, таких специалистов нужно наказывать.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Все есть, финансы есть. Но почему нет дорог, почему ямочный ремонт, везде прыгаешь. На 90 км на скорости машина в скок ударяется и улетает в кювет. Кого подрядчиков лишили лицензии? Это безнаказанность.

Гауез Нурмухамбетов поручил качественно и в срок выполнять реализацию запланированных проектов. Сумма в дорожную сферу колоссальная, а потому и спрос должен быть соответствующий. Также на заседании обсудили безопасность отдыхающих на воде.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— На всех диких пляжах. Которые удалось посетить в Есильском, кызылжарском, Г.Мусрепова, Айыртауском и городе Петропавловска отсутствуют предупреждающие и запрещающие знаки, баннеры и билборды. А также не организовано дежурных спасательных постов. 3 гибели показали, что в местах ЧС отсутствовали предупреждающие и запрещающие знаки. За их установку несут ответственность МИО.

В Петропавловске 2 разрешенных места для купания. Однако, обследование городского пляжа на реке Есиль показало, что в результате паводка произошло размытие грунта. Функционирование пляжа необходимо приостановить. Из имеющихся 60 мест, 50 пригодно для купания.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Какие проблемы установить знаки? Просто знаки купание запрещено штраф такой-то. Сегодня не требуются деньги, не требуется вложений для того, чтобы сохранить людей. Это бесконтрольность. В течении недели установить знаки, забетонировать.

Глава региона поручил усилить работу по обеспечению безопасности на воде. Жизнь человека превыше всего.

Материал подготовлен корреспондетами областного телеканала Кызылжар