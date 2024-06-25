Заключить договор с коммунальными службами можно онлайн

Теперь для заключения договора на поставку услуг владельцам недвижимости не обязательно обращаться в коммунальные инстанции. Пилотный проект реализовали в ряде регионов, в том числе и в Северо-Казахстанской области. Ранее сервис стал доступен в Астане и Алматы. С момента внедрения в этих городах заключили более 100 тысяч договоров онлайн.

АРМАН КЕНЖЕГАЛИЕВ, председатель Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»:

— Госкорпорация, как драйвер изменений, формирует технологические и клиентоориентированные сервисы. Благодаря интеграции Единого государственного кадастра недвижимости с системами акиматов, новым владельцам недвижимости предоставляется возможность автоматически заключать договор с поставщиками коммунальных услуг.

При согласии собственника данные буду направляться в коммунальные службы. После рассмотрения владельцу поступит SMS-сообщение со ссылкой на готовый документ. В ближайшее время Госкорпорация планирует масштабировать проект и реализовать его по всей республике.

Валерия Филатова