Выявляемость заболеваний с внедрением скрининга выросла

Чем раньше заболевание будет выявлено, тем быстрее и легче его вылечить, говорят врачи. Для этого существует скрининг. В городской поликлинике №3 в рамках скрининговой кампании за 5 месяцев этого года обследования прошли 80% пациентов от плана.

ЕРТАЙ ТАСПУЛАТОВ, заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи городской поликлиники №3:

— Из них выявлено по артериальной гипертонии, например, 232 случая. По внутриглазному давлению — 12, сахарному диабету — 36 человек. По раку шейки матки выявлено — 3 случая. Это уже злокачественные новообразования. По колоректальному раку — 1 пациент, не считая выявленных доброкачественных образований.

Скринингу подлежат люди в возрасте от 30 до 70 лет. По выявлению колоректального рака — от 50 до 70 лет, рака молочной железы — от 40 до 70 лет. Проводят и детский профосмотр.

ЕРТАЙ ТАСПУЛАТОВ, заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи городской поликлиники №3:

— По детским профосмотрам, получается, 70% уже провели. Из них 1156 пациентов у нас выявленные, из них 226 человек — взяты на диспансерный учёт. Остальные оздоровленные. По сравнению с 2023-м годом за 5 месяцев выявление выросло. Я думаю, пациенты более осведомлены о том, что если проходить своевременно медосмотры, то будет выяление на ранних стадиях.

Кабинет скрининга здесь ежедневно проходят порядка 20 человек. В целом, порядок простой. Сначала пациента опрашивают, собирают информацию, осматривают и берут анализы. По их итогам уже направляют к узким специалистам. Врачи рекомендуют приходить на скрининг на голодный желудок, чтобы сразу же сдать необходимые анализы.

Диана Салихова