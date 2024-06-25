Свыше 500 петропавловцев приняли участие в антинаркотическом забеге, организованном полицейскими

21 июня свыше 500 жителей и гостей Петропавловска вышли на массовый забегв рамках антинаркотического месячника, который проводится в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Его организовали сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции при содействии областного и городского акиматов.

— Марафон пройдёт под слоганом «Спорт против наркотиков».

Полицейские напомнили горожанам, что от синтетических наркотиков страдает в первую очередь молодёжь, будущее страны, что «антидота» от синтетики в мире не придумано, и что сроки лишения свободы за распространение составляют от 10 до 20 лет.

АСКАР МУХАМЕТКАЛИЕВ, и.о. начальника ДП СКО:

— Всё это проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодёжи. Хотелось бы поблагодарить инициативную молодёжь, волонтёров, которые на протяжении месяца активно принимали участие в профилактике наркомании. Мы реализовали много интересных проектов.

Представители молодёжного ресурсного центра и приглашенная фитнес-тренер провели разминку, потом участники вышли на старт. Дистанция забега составила 2,5 км. На финише любителей спорта ждали грамоты, медали и символические призы. 26 июня состоится праздничный концерт, который завершит антинаркотический месячник.



Валерия Сиваш