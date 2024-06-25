Студенты Kozybayev University ведут археологические раскопки на городище Ак Ирий

Олег Косинов:

— В работе археолога новые открытия порой опрокидывают старые истории» — говорится в «Потерянной пирамиде» Мухаммеда Закарии Гонейма. Это территория больших открытий древних культур Ак Ирий или Белый рай — городище саков, что находится возле села Долматово в Кызылжарском районе. Здесь уже не раз были археологи и историки, и изучение этого удивительного места для истории региона продолжается. Ведь каждый такой поход таит в себе новые открытия.

Историки относят городоще Ак Ирий к V веку до нашей эры, к сакской эпохе. Когда-то из значительных построек здесь находили оборонительные рвы, валы другие фортификационные сооружения. Активно начали исследовать Ак Ирий более 20 лет назад.

Анатолий Плешаков, доцент кафедры «История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины» Kozybayev University:

— В августе 1968 года мы сюда пришли втроём — Грищенко, я, Конончев, на разведку, обследовали это городище и до сих пор нам много неизвестно. После раскопа, мы решили проверить найденные конструкции и впадины. Зачем и почему они здесь. Вот даже сейчас, раскапывая, мы не совсем понимаем в функциональном назначении. Подобных вещей и конструкций мы не знаем.

Территория площадью 25 тысяч кв. метров. Во время раскопок внутри городища ученые до сих пор обнаруживают жилища, предметы быта и кости животных. Сейчас археологи исследуют прилегающую территорию к городищу.

Наталья Ковшова, лаборант центра изучения историко-культурного населения Великой степи:

— Два года назад были обнаружены конструкции, предположительно, печи. Будем надеяться, в течение трех недель получим результаты. Хотя уже вчера небольшой результат был получен. Был заложен шульф на самом городище, на котором ребята обнаружили изделия из бронзы и для них это стимул… Все артефакты сначала попадают в нашу лабораторию в СКУ,в Центр изучения историко-культурного наследия Великой степи и в последствии он передается в областной краеведческий музей.

За уникальными находками в экспедицию отправились 30 студентов Kozybayev University. Они кропотливо ведут поиски и анализ артефактов. Особый интерес и у молодежи, и наставников вызывает тот факт, что именно на этих местах происходило северное ответвление Великого Шелкового пути.

Анатолий Плешаков, доцент кафедры «История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины» Kozybayev University:

— Мы на пороге каких-то открытий для территорий большого евразийского пространства. И пока не можем сказать, к какому времени относятся те или иные найденные конструкции. В этом и заключается большой интерес к исследованиям.

Помимо археологов здесь работают и астрономы. Студенты практикуют свои знания в изучении местности и фиксации небесных тел с помощью геодезических приборов.

Сергей Сартин, доцент кафедры «Физика» Kozybayev University:

— Астроном в любой местности должен заниматься не только наземной съемкой, но и определять положение небесных тел с помощью специального оборудования. То есть определяется элементарное позиционирование с помощью приборов и визуального определения.

Студент первого курса Артем Немцов с детства увлекается археологией.

Артем Немцов, студент Kozybayev University:

— Начал изучатьрассказы о Древней Греции и Древней Ассирии, а там и книги о Центрально-азиатских строениях…В целом, это занимательный процесс.

Городище Ак Ирий поражает своей красотой и просторами. Эти удивительные места стали непросто захоронением исторических тайн, но и культурным достоянием, к которому может прикоснуться каждый.

Олег Косинов