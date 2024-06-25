Североказахстанка в 40 лет впервые получила удостоверение личности

40-летняя уроженка Костанайской области, а сейчас жительница Жамбылского района впервые получила удостоверение личности из рук начальника местного отдела полиции Асана Мейрамова. Со своей проблемой она обратилась к полицейским в марте в рамках единого дня приёма граждан. Как выяснилось, женщина рано лишилась матери, а её свидетельство о рождении сгорело в пожаре, когда ей было 9 лет. Отец вопросами документирования не занимался. После переезда в наш регион сельчанка взялась за восстановление документов. Однако, возникли различные сложности. Решить их помогли сотрудники миграционной службы районного ОП. Они провели большую работу по определению гражданства и сбору данных. Спустя 3 месяца североказахстанка получила первый в своей жизни личный документ и сердечно поблагодарила полицейских за помощь.



