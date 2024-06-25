Прокуроры Северо-Казахстанской области защитили права несовершеннолетних

Факты передачи детей вне установленного законом порядка выявили прокуроры в рамках проекта «Счастливое и безопасное детство». Так, в 970 случаях законными представителями дети передавались третьим лицам по нотариальным доверенностям для воспитания. При этом функциями по опеке и попечительству наделены только уполномоченные государственные органы. По актам надзорного органа нотариусы отменили свыше 55 доверенностей, уполномоченным органом с законными представителями проведена разъяснительная работа. В результате 39 детей снова стали проживать со своими родителями, 14 человек обратились в органы опеки и попечительства на получение заключения о возможности быть опекунами. Принятыми мерами удалось прекратить незаконную практику передачи детей по доверенностям. Вопрос устранения нарушений взят на особый контроль.



Валерия Сиваш