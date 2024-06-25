Цветы к памятнику Магжана Жумабаева возложили в Петропавловске

25 июня казахстанцы отмечают 131 год со дня рождения Магжана. В Петропавловске организовали конкурс чтецов, почтили память великого казахского поэта и возложили цветы к подножию памятника. В церемонии приняли участие педагоги, студенты и юные чтецы, которые приехали из разных регионов страны.

КУАНЫШ БЕЛГИБАЙ, директор центра по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи «Кызылжар дарыны»:

— Для детей была организована экскурсия в резиденцию Абылай хана, а также в музей исламской культуры. Гран при выиграла девочка, учащаяся Жамбылской области, она знает более 200 произведений и 2 поэмы. Принимают участие в этом конкурсе учащиеся 8-11 классов.

Свой талант в чтении стихов показали 52 школьника. Среди них уроженка Абайской области Акерке Нуржан. Она заняла первое место.

АКЕРКЕ НУРЖАН, участница чтений, Абайская область:

— С 7 класса участвую в Магжановских чтениях. Я читаю наизусть 150 стихотворений. Его поэзия с глубоким смыслом, в моём сердце они занимают особое место. Самое мое любимое произведение — «Туркестан». До этого я уже принимала участие в мероприятиях, посвященных Мукагали Макатаеву и Абаю Кунанбаеву, я также знаю их произведения. Изучать творчество поэтов мне помогает учительница казахского языка и литературы. На подготовку у меня ушло пять месяцев.

По итогам конкурса каждого участника наградили дипломами и памятными подарками.

Александра Рудина